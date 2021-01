Serie B, gli arbitri della 17ª giornata: per Ascoli-Reggina c’è Ghersini

1 Gennaio 2021 15:28

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2020/21 in programma lunedì 4 gennaio. Per Ascoli-Reggina c’è Ghersini.

ASCOLI – REGGINA h. 17.00

GHERSINI

NUZZI – ANNALORO

IV: FOURNEAU

BRESCIA – LR VICENZA h. 21.00

ILLUZZI

AFFATATO – DELLA CROCE

IV: GIUA

COSENZA – EMPOLI h. 15.00

MASSA

LOMBARDI – DEI GIUDICI

IV: ROBILOTTA

CREMONESE – CHIEVO h. 18.00

PRONTERA

SCATRAGLI – YOSHIKAWA

IV: SANTORO

FROSINONE – SPAL h. 18.00

SOZZA

MUTO – ROSSI C.

IV: PATERNA

LECCE – MONZA h. 16.00

MARINELLI

PERROTTI – RASPOLLINI

IV: CAMPLONE

REGGIANA – PESCARA h. 18.00

MERAVIGLIA

BINDONI – SECHI

IV: ROS

SALERNIATANA-PORDENONE h. 18.00

RAPUANO

DE MEO – MORO

IV: AMABILE

VENEZIA – PISA h. 15.00

MAGGIONI

MONDIN – VILLA

IV: AYROLDI

V. ENTELLA – CITTADELLA h. 18.00

GARIGLIO

DEL GIOVANE – BOTTEGONI

IV: MARCHETTI