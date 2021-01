Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 20ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

29 Gennaio 2021 10:52

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 20ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A su Sky o Dazn? Come ogni settimana gli appassionati di calcio si pongono la solita domanda cercando di scoprire su quale piattaforma poter guardare la propria squadra del cuore. Inizia il girone di ritorno e il campionato entra nel vivo già da venerdì 29 gennaio con l’anticipo Torino-Fiorentina, due scontente della parte medio-bassa della classifica alla ricerca di punti per raddrizzare la propria stagione. Il programma del sabato pomeriggio lo apre il Milan, ospite del Bologna, voglioso di riscattare il doppio ko in meno di una settimana contro Atalanta e Inter. A seguire altre due big: la Juventus impegnata in trasferta in casa della Sampdoria e l’Inter che affronterà in casa il Benevento.

Domenica si parte con il lunch match fra spezia e Udinese, mentre nel pomeriggio la partita di cartello è senza dubbio Atalanta-Lazio, rematch della sfida andata in scena in Coppa Italia mercoeldì. In contemporanea Cagiari-Sassuolo e Crotone Genoa. Alle 18:00 il Napoli affronterà il Parma, mentre nel posticipo serale ci sarà un interessante Roma-Verona.

PROGRAMMA SERIE A 20ª GIORNATA

VENERDI’ 29 GENNAIO

Ore 20:45

Torino-Fiorentina (SKY)

SABATO 30 GENNAIO

Ore 15:00

Bologna-Milan (SKY)

Ore 18:00

Sampdoria-Juventus (SKY)

Ore 20:45

Inter-Benevento (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 31 GENNAIO

Ore 12:30

Spezia-Udinese (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 15:00

Atalanta-Lazio (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Cagliari-Sassuolo (SKY)

Crotone-Genoa (SKY)

Ore 18:00

Napoli-Parma (SKY)

Ore 20:45

Roma-Verona (SKY)