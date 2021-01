Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 19ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

22 Gennaio 2021 10:46

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 19ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Il girone d’andata di Serie A è pronto a concludersi con la 19ª e ultima giornata. Il programma inizia venedì 22 gennaio con l’anticipo Benevento-Torino che mette in palio punti importanti in zona salvezza. Poker di match il sabato con Roma-Spezia ad aprire le danze, un ‘deja-vu’ della sfida di Coppa Italia che potrebbe costare l’esonero a Fonseca. Nel pomerggio in campo le milanesi che si giocano il titolo di campione d’inverno: il Milan affronta l’Atalanta, l’Inter sarà ospite dell’Udinese. La sfida tra Fiorentina e Crotone chiude il programma del sabato. L’indomani si parte con il lunch match che vede di fronte la Juventus fresca vincitrice della supercoppa e il Bologna. Nel pomeriggio programma più spezzettato con Genoa-Cagliari e Verona-Napoli alle 15:00, a seguire Lazio-Sassuolo alle 18:00. Ultima gara della giornata Parma-Sampdoria.

Dove seguire le partite della 18ª giornata di Serie A su SKY o DAZN

VENERDI’ 22 GENNAIO

ore 20.45

Benevento-Torino (SKY)

SABATO 23 GENNAIO

ore 15:00

Roma-Spezia (SKY)

ore 18:00

Milan-Atalanta (SKY)

Udinese-Inter (SKY)

ore 20.45

Fiorentina-Crotone (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 12.30

Juventus-Bologna (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

ore 15:00

Genoa-Cagliari (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Verona-Napoli (SKY)

ore 18:00

Lazio-Sassuolo (SKY)

ore 20.45

Parma-Sampdoria (SKY)