7 Gennaio 2021 21:15

Coronavirus in Sicilia, scuole chiuse a Catania e Palermo venerdì 8 e sabato 9 gennaio

Scuole chiuse a Palermo e Catania nei giorni 8 e 9 Gennaio. E’ quanto hanno deciso i sindaci delle due città della Sicilia a causa della pandemia da Covid-19. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, con un’ordinanza ha stabilito la chiusura temporanea degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale “per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19“. Il provvedimento è stato predisposto “in attesa che vengano emanati gli atti con le decisioni del governo nazionale e regionale che diano indirizzi univoci per l’intera Isola”. Stessa decisione sulla chiusura presa anche dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che “al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha stabilito, con propria ordinanza, la chiusura temporanea dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, “da intendersi incluse le scuole dell’infanzia e gli asili nido, per i giorni 8 e 9 gennaio, nelle more che vengano emanati i provvedimenti del Governo nazionale e di quello regionale”.