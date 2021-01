Scuola, in Piemonte riaprono le superiori: in classe metà degli alunni, il 50% resta a casa [VIDEO]

21 Gennaio 2021 12:48

Frequenza degli studenti per metà in presenza e per metà in distanza, didattica digitale, scaglionamento degli ingressi e delle uscite, precauzioni rispettate rigorosamente quindi mascherina, distanziamento e ricambio dell’aria ad ogni cambio d’ora con apertura delle finestre e opportuna areazione

Metà della classe in aula, l’altra metà resta collegata a casa. Le immagini che proponiamo, insolite per molti, giungono dall’istituto Massimo d’Azeglio, storico Liceo Classico di Torino: 890 alunni divisi in 37 classi, è stata adottata questa soluzione per il ritorno in presenza al 50%. In Piemonte gli studenti delle superiori erano in didattica a distanza da inizio novembre, da lunedì sono finalmente potuti tornare a scuola con una serie di misure ad hoc per garantire la sicurezza. “Abbiamo previsto la frequenza degli studenti per metà in presenza e per metà in distanza, didattica digitale, scaglionamento degli ingressi e delle uscite, precauzioni rispettate rigorosamente quindi mascherina, distanziamento e ricambio dell’aria ad ogni cambio d’ora con apertura delle finestre e opportuna areazione. Sicuramente la didattica a distanza è stata utile per l’emergenza, ma la presenza ha un valore aggiunto in termini di socialità, di affettività e anche di comunicazione diretta e non verbale che hanno un’efficacia nel rapporto educativo”.

Soddisfazione per i professori che hanno ritrovato i propri alunni, ma anche per gli stessi studenti: “sono contento di essere tornato in classe tuttavia sussistono delle difficoltà che riguardano soprattutto i trasporti che sono sempre molto affollati e per quanto riguarda gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori c’è ancora molta incertezza per quanto riguarda l’esame di maturità. È stato bello ritrovare il confronto con i professori e i miei compagni di classe un confronto, un dialogo che con la DAD era proprio mancato”. Di seguito il VIDEO.