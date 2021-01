Coronavirus, lunedì riaprono anche in Calabria le scuole superiori ma chi non vuole andare in classe può chiedere la dad: ecco la nuova ordinanza di Spirlì

30 Gennaio 2021 19:32

Scuola in Calabria, la nuova ordinanza del presidente f.f. Spirlì: “chi vuole andare va, chi non vuole resta a casa. Limitata la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca”

Lunedì riaprono le scuole superiori in Calabria ma chi non vuole andare in classe può chiedere la didattica a distanza. E’ quanto prevede la nuova ordinanza, firmata poco fa, del presidente facente funzioni Nino Spirlì. Nel provvedimento c’è scritto a chiare lettere: “le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le Istituzioni Universitarie, limitano la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali. È raccomandato alle Istituzioni di cui al punto 2, nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda: la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista; di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari di ingresso/uscita”.

Calabria, la nuova ordinanza di Spirlì: prorogata la zona rossa a San Luca

Nella stessa ordinanza “si dispone fino al 7 febbraio 2021 la proroga dei provvedimenti fissati nell’Ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2021, nella sola parte relativa al comune di San Luca e che cessano di avere efficacia, dalla data di adozione della presente Ordinanza, le misure supplementari adottate con la medesima Ordinanza nel comune di Casignana, Contrada Palazzi”.

Calabria, Spirlì: “un’ordinanza che consente alle famiglie di poter decidere se fare uscire o meno i ragazzi di casa”

“Un’ordinanza che consente alle famiglie di poter decidere, secondo le proprie necessità, se fare uscire o meno i ragazzi di casa – afferma Nino Spirlì – è un buon strumento democratico, perché supera ogni possibile partigianeria. In questo preciso momento storico, con una campagna vaccinale che procede a passo incerto, con i territori che rispondono a fasi alterne agli assalti del Covid – a volte timorosi, spesso eccessivamente ottimisti – e con un Governo scaduto e uno che tarda a nascere, mantenersi guardinghi per almeno due settimane può servire a ridurre i rischi e a preparare strategie sempre più efficaci. Abbiamo potuto rivolgere il provvedimento – conclude il presidente – solo agli istituti superiori, nel rispetto delle volontà espresse da altri organi competenti riguardo alla didattica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Mi auguro che questa decisione possa essere condivisa, per il bene di tutti”.