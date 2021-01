Sci, infortunio Sofia Goggia: l’esito degli esami al ginocchio è grave, salta i Mondiali di Cortina

31 Gennaio 2021 22:42

Infortunio Sofia Goggia, l’esito degli esami al ginocchio spegne ogni speranza: c’è una frattura, salta i Mondiali di Cortina dell’8 febbraio

La notizia arrivata questa nel pomeriggio odierno non prometteva niente di buono, l’esito degli esami medici ha confermato i pessimi presentimenti: a causa dell’infortunio odierno, Sofia Goggia salterà i Mondiali di sci di Cortina previsti il prossimo 8 febbraio. La finanziera bergamasca è caduta a Garmisch, nella pista turistica, mentre tornava a valle insieme alle colleghe una volta raggiunta dalla notizia della cancellazione del SuperG in programma. La sciatrice azzurra è scivolata sulla neve fresca riportando un forte trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro per il quale è stata subito trasportata in Italia, presso la clinica ‘La Madonnina’ di Milano per ulteriori accertamenti. La risonanza magnetica ed una tomografia assiale computerizzata hanno evidenziato una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro.

Ennesimo, grave, infortunio nella carriera di Sofia Goggia che le priverà di giocarsi il Mondiale in casa da protagonista assoluto. In passato la sciatrice italiana ha avuto altre brutte esperienze con gravi problemi fisici: nel 2010 si ruppe i legamenti crociati di entrambe le ginocchia; nel 2012 si procurò uno stiramento ai legamenti collaterali di entrambe le ginocchia e una frattura del piatto tibiale della gamba destra; nel 2014 si ruppe il legamento crociato del ginocchio destro; nell’ottobre del 2018 si fratturò il malleolo peroneale della gamba destra nel corso di un allenamento a Hintertux; nel febbraio 2020 una frattura scomposta radio braccio sinistro.