9 Gennaio 2021 11:51

Caduta Tommy Ford, momenti di paura ad Adelboden. Durante la prima manche del secondo slalom gigante di coppa del mondo, lo sciatore statunitense è stato sfortunato protagonista di una brutta caduta che ha costretto gli organizzatori a fermare l’evento per diverso tempo. Tommy Ford ha sbattuto contro un palo di una porta, a tutta velocità, nel tratto vicino al traguardo, perdendo l’equilibrio. Nella caduta ha finito per impattare contro due addetti posti a bordo pista. L’atleta ha perso conoscenza ed è stato soccorso in elicottero.