Sci, annullate le gare di Cdm a Wengen: scoperto focolaio della variante inglese del Covid

11 Gennaio 2021 16:02

Annullate le gare di Coppa del Mondo di Sci in programma Wengen nel weekend: grave l’emergenza Coronavirus dopo il focolaio scoperto di recente

La notizia era nell’aria da qualche giorno, mancava solo l’ufficialità arrivata da pochi minuti: cancellate le gare di Coppa del Mondo di Sci a Wengen. Le due discese del Lauberhorn, da disputare venerdì e sabato, così come lo slalom di domenica, non verranno disputate a causa del numero crescenti di casi della variante inglese del Coronavirus registrati nella regione. Domenica il medico cantonale del Canton Berna aveva dato l’ok, salvo poi cambiare decisione dopo 24 ore. La FIS ha dunque optato per la cancellazione dell’evento. Possibile che venga aggiunto un secondo weekend di gare a Kitzbuhel: dal 16 al 17 gennaio si disputerebbero 2 slalom speciali, dal 23 al 24 tre gare di velocità con due discese e un super G.