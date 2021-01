Sbatte la testa dopo un malore: Roberto Maroni ricoverato in ospedale a Varese

4 Gennaio 2021 21:44

Roberto Maroni ricoverato in ospedale a Varese: il politico leghista ha accusato un malore ed ha sbattuto la testa accasciandosi al suolo

Roberto Maroni ricoverato presso l’ospedale di Circolo di Varese in seguito ad un malore accusato nelle ultime ore. L’ex goverantore della Lombardia, candidato sindaco con la Lega a Varese, ha iniziato a sentirsi male mentre si trovava nella sua casa di Lozza (Varese), accasciandosi al solo e procurandosi lievi ferite sbattendo la testa. Secondo quanto si apprende da ‘Repubblica’, il politico sarebbe vigile, seppur trattenuto in osservazione presso la struttura ospedaliera al fine di comprendere le cause del malore.