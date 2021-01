Sanremo 2021, il Codacons pronto a denunciare Amadeus e RAI sulla questione pubblico: “induzione a commettere reato e concorso in epidemia colposa”

29 Gennaio 2021 19:14

Il Codacons torna all’attacco sulla questione pubblico a Sanremo 2021: il direttore artistico Amadeus e la RAI rischiano due pesanti denunce

Il ministro Franceschini nei giorni scorsi è stato chiaro: l’Ariston è un teatro come tutti gli altri e, secondo DPCM, non aprirà al pubblico. Esclusa, secondo la linea governativa promossa dal ministro Speranza, anche l’ipotesi di vedere dei figuranti seduti sui seggiolini dell’Ariston. Il Festival di Sanremo 2021 si avvia alla prima edizione a ‘porte chiuse’ a causa del Coronavirus. Amadeus, direttore artistico per il secondo anno consecutivo, ha chiesto a gran voce la presenza del pubblico, al punto da riflettere sull’eventualità di rassegnare o meno le proprie dimissioni a poco più di un mese dall’inizio della kermesse canora.

Il Codacons è però sul piede di guerra, come si legge in una nota che minaccia importanti azioni legali se la vicenda riguardante il pubblico dovesse prendere una piega favorevole all’apertura dei portoni dell’Ariston: “siamo pronti a denunciare Amadeus per induzione a commettere reato, dopo la sua minaccia di abbandonare la guida del Festival se non ci sarà il pubblico in sala, e il CdA Rai per concorso in epidemia colposa se si continuerà a seguire la strada del Sanremo ‘a tutti i costi’, mettendo gli interessi dell’azienda davanti a quelli dei cittadini e della collettività. È matematicamente impossibile garantire la salute pubblica in un evento della portata del Festival e il ricorso ai tamponi non risolve il problema, perché i test andrebbero fatti tutti i giorni a tutti i soggetti coinvolti dal Festival, compresi i cittadini che si affolleranno davanti all’Ariston e nelle vie di Sanremo, e sarebbe necessario avere i risultati in tempo reale per evitare pericolosi focolai, con un dispiegamento di forze impensabile. Il via libera al Festival aprirebbe un altro fronte: quello delle azioni di rivalsa da parte di gestori di cinema e lavoratori del settore teatrale che a causa delle misure anti-Covid sono fermi da mesi, e che subirebbero un trattamento discriminatorio aprendo la strada a possibili azioni risarcitorie contro il Governo e contro la Rai“.