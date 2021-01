Royston Drenthe senza filtri: “ho 7 figli con 4 donne diverse. Riparto dalla Tercera, ma devo mettermi a dieta”

8 Gennaio 2021 11:31

Royston Drenthe si racconta senza filtri: l’ex Real Madrid ha 7 figli con 4 donne diverse, riparte dalla Serie D spagnola e si mette anche a dieta

Sembrava una giovane promessa del calcio europeo, arrivato forse troppo presto al Real Madrid: grandi aspettative non mantenute, l’alto livello dei ‘Blancos’ e qualche comportamento fuori dalle righe hanno fatto naufragare ben presto la sua carriera. Royston Drenthe oggi ha 33 anni e gioca ancora a pallone. O meglio, è ritornato a giocare: si era ritirato qualche anno fa per dedicarsi alla carriera da rapper, scelta non molto fruttuosa. Al giorno d’oggi riparte dalla Tercera Division, la Serie D italiana, con il Real Murcia che ha voluto scommettere su di lui.

Intervistato da ‘El Partitazo de Cope’, Royston Drenthe si è raccontato senza filtri. “ho sette figli con quattro donne diverse, ma adesso sono single”, la prima dichiarazione a freddo, giusto per dare la dimensione del personaggio. Poi la questione della forma fisica e il più classico dei ‘lunedì dieta’ per buttare qualche chilo di troppo: “devo riprendere pian piano, ma non sono in condizione di giocare, penso di dover perdere tre chili. Ma da lunedì, dieta. Purtroppo ho sempre mangiato molto, le mie zie cucinano molto bene… L’obiettivo è dimostrare che non sono qui per prendere in giro nessuno, arrivare a fine stagione e capire cosa dirà il mio corpo”.

Per concludere, un ricordo dei vecchi tempi: “ho bellissimi ricordi, Madrid è casa mia. All’inizio il mio migliore amico era Robinho e poi c’era anche Guti. Il Buddha non esiste più, ma era il miglior locale per uscire. Ma ora ho 33 anni e certe cose non le faccio più”.