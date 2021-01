Paura a Rosarno: crolla un muraglione, per fortuna nessun ferito

15 Gennaio 2021 22:20

Paura a Rosarno: in Via Pitagora, per cause ancora da accertare, si è verificato il crollo di un muraglione privato che ha compromesso la sicurezza di alcune abitazioni

“Poche ore fa, nei pressi di Via Pitagora, per cause ancora da accertare, si è verificato il crollo di un muraglione privato che ha compromesso la sicurezza di alcune abitazioni”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. “Fortunatamente non vi sono stati feriti e sul posto sono intervenute immediatamente le Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco che, in stretta collaborazione con il nostro Ufficio Tecnico Comunale e con la Polizia Locale, hanno provveduto ad isolare la zona e ad evacuare, in via precauzionale, le abitazioni che attualmente presentano le maggiori criticità. In questo momento siamo in Comune per predisporre tutte le attività che si riterrà opportuno adottare a tutela della sicurezza di tutti gli abitanti della zona”, conclude.