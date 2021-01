Ronaldo torna al gol, la Juventus torna a vincere: facile poker all’Udinese. Risultati Serie A, classifica, marcatori e prossimo turno

3 Gennaio 2021 22:40

Risultati Serie A, chiude il 15° turno il netto poker della Juventus all’Udinese: il programma completo con classifica, marcatori e prossimo turno

Si chiude anche il 15° turno in Serie A, il primo del 2021 dopo la sosta per le festività natalizie. Ultimo match di giornata, lo scontro all’Allianz Stadium tra Juventus e Udinese. Tutto facile per i ragazzi di Pirlo, trascinati dal solito Cristiano Ronaldo: torna a segnare lui, torna a vincere la Vecchia Signora. Non prima, però, del brivido: De Paul, infatti, manda avanti i friulani, ma il gol viene annullato. Poi però si scatena il portoghese, che segna il primo e il terzo gol. Il raddoppio è di Chiesa. Non serve a nulla il gol di Zeegelar nel recupero, a cui segue poco dopo il poker di Dybala. Con questo successo, la Juve scavalca in un sol colpo Atalanta e Sassuolo, che nel pomeriggio si erano sfidate (netta vittoria per 5-1 dei bergamaschi). Vincono ancora le due milanesi: alle 6 reti dell’Inter alle 12.30 contro il Crotone ha risposto nel pomeriggio il Milan, che ha sbancato Benevento nonostante l’uomo in meno.

Di seguito il programma completo del turno con i risultati, la classifica, la marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE A 15ª GIORNATA

DOMENICA 3 GENNAIO 2021

ORE 12:30

Inter-Cagliari 6-2 (12′ Zanellato, 20′ Martinez, 31′ Marrone autogol, 36′ Golemic, 57′ Martinez, 64′ Lukaku, 78′ Martinez, 88’Hakimi)

ORE 15:00

Atalanta-Sassuolo 5-1 (11′, 49′ Zapata, 57′ Gosens, 68′ Muriel, 75′ Chiriches)

Cagliari-Napoli 1-4 (25′ 62′ Zielinski, 60′ Joao Pedro, 74′ Lozano, 86′ Insigne rig.)

Fiorentina-Bologna 0-0

Genoa-Lazio 1-1 (15′ Immobile rig., 58′ Destro)

Parma-Torino 0-3 (8′ Singo, 88′ Izzo, 90’+5 Gojak)

Roma-Sampdoria 1-0 (72′ Dzeko)

Spezia-Verona 0-1 (75′ Zaccagni)

ORE 18:00

Benevento-Milan 0-2 (15′ Kessie, 49′ Leao)

ORE 20:45

Juventus-Udinese 4-1 (31′ Ronaldo, 49′ Chiesa, 70′ Ronaldo, 90′ Zeegelar, 90’+3 Dybala)

CLASSIFICA

MILAN 37 INTER 36

ROMA 30

NAPOLI 28 JUVENTUS 27 SASSUOLO 26 ATALANTA 25 VERONA 23 LAZIO 22 BENEVENTO 18 SAMPDORIA 17 BOLOGNA 16 UDINESE 15 FIORENTINA 15 CAGLIARI 14 PARMA 12 TORINO 11 SPEZIA 11 GENOA 11 CROTONE 9



CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 14 reti Lukaku (Inter) 12 reti Immobile (Lazio) 10 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Joao Pedro (Cagliari) 9 reti Muriel (Atalanta) 8 reti Mkhitaryan (Roma) 7 reti Berardi (Sassuolo) 7 reti Lozano (Napoli) 7 reti Nzola (Spezia) 7 reti Veretout (Roma) 7 reti Dzeko (Roma) 7 reti Quagliarella (Sampdoria) 7 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (16ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

ORE 12:30

Cagliari-Benevento

ORE 15:00

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

ORE 18:00

Napoli-Spezia

ORE 20:45

Milan-Juventus