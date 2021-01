Roma senza allenatore in trasferta a Crotone: Fonseca non parte verso la Calabria, le sue condizioni di salute

5 Gennaio 2021 18:19

La Roma dovrà fare a meno di Paulo Fonseca in vista della trasferta di Crotone: l’allenatore portoghese fermato da un problema fisico

Pesante forfait per la Roma in vista della trasferta di domani, mercoledì 6 gennaio, a Crotone. A fermarsi non è un calciatore della rosa ma bensì l’alleantore Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese ha accusato un malore dopo la conferenza stampa e non è partito alla volta della Calabria con il resto della squadra. In questi casi, il primo pensiero va sempre al Coronavirus che in questi giorni continua a colpire i calciatori di Serie A, ma questa volta si tratta di un problema di altra natura: Fonseca è stato fermato dalla gastroenterite dopo la conferenza stampa. In panchina contro il Crotone si siederà il vice Nuno Campos.