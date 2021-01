Roma, Rizzitelli infiamma il derby: “Lazio una piccola, sarà un’amichevole”

11 Gennaio 2021 17:48

Ruggiero Rizzitelli infiamma il derby della Capitale: Lazio “una piccola”, per la Roma la partita sarà poco più di un’amichevole

Una penultima giornata del girone d’andata di Serie A che si preannuncia davvero infuocata. In attesa del posticipo fra Inter e Juventus infatti, il 18° turno si apre addirittura venerdì con una grande classica del calcio italiano: Lazio-Roma! Il derby della Capitale è da sempre una delle stracittadine più sentite del calcio europeo, ancor di più quando le due squadre lottano per obiettivi di alta classifica: la Roma si gode il 3° posto che vale il ritorno in Champions League e tiene un occhio rivolto verso la vetta della classifica, distante appena 6 punti; la Lazio sembra essersi rimessa in corsa verso l’Europa che, nonostante i passi falsi, dista appena 5 punti. In caso di vittoria, tanto per l’una, quanto per l’altra squadra sarebbero tre punti fondamentali per allungare o accorciare in classifica sulle dirette rivali, oltre che sull’avversaria del derby. Come se non bastasse la posta in gioco, ci si mettono pure gli ex protagonisti ad infiammare la partita. Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, ai microfoni di Roma Tv ha scelto toni tutt’altro che pacati per parlare della sfida: “venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi“. Fossero tutte così le amichevoli…