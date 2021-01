Roma, Morgan De Sanctis coinvolto in un grave incidente stradale: asportata la milza, le condizioni di salute

6 Gennaio 2021 11:27

Morgan De Sanctis coinvolto in un grave incidente stradale: il dirigente della Roma è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Gemelli

Intorno alla mezzanotte, Morgan De Sanctis è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Roma. La Hyunday sulla quale viaggiava l’ex portiere di Roma e Napoli, attualmente dirigente giallorosso, si è ribaltata vicino via Colombo. De Sanctis ha deciso inizialmente di recarsi presso la clinica Villa Stuart per i primi controlli, successivamente è stato trasportato presso l’Ospedale Gemelli di Roma. Morgan De Sanctis ha riportato la frattura di alcune costole, un trauma cranico e un’emorragia all’addome per la quale è stato necessario intervenire chirurgicamente con l’asportazione della milza. L’ex calciatore è ricoverato in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita.