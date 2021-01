Pari e spettacolo fra Roma e Inter, Mancini nega la rimonta ai nerazzurri: a sorridere è solo il… Milan

10 Gennaio 2021 14:35

Roma-Inter finisce 2-2: i nerazzurri ribaltano l’iniziale svantaggio nel secondo tempo, ma Mancini firma il pari a 4′ dalla fine. Sorride il Milan

Gol, emozioni e un pareggio tutto sommato giusto quello che viene fuori dal lunch match della 17ª giornata di Serie A. Roma e Inter si dividono un punto che non cambia le sorti della classifica che vede i nerazzurri ancora secondi, ma a -3 dal Milan e i giallorossi ancora terzi, ma a -6 dalla capolista: di fatto è proprio il Milan l’unica squadra a sorridere.

Il pareggio lascia l’amaro in bocca ad entrambe le formazioni. Dopo il ko contro la Sampdoria nel turno precedente, i nerazzurri si fermano nuovamente, rimontando l’iniziale svantaggio e poi venendo rimontati a loro volta nel finale. Apre le danze una conclusione dal limite di Lorenzo Pellegrini che, dopo una deviazione, spiazza Handanovic. Il portiere sloveno ha modo comunque di riscattarsi con una serie di parate che tiene in piedi la squadra. Lo stesso fa il collega Pau Lopez provvidenziale sulle conclusioni sottomisura di Lukaku e Lautaro Martinez. Il pareggio dell’Inter arriva nella ripresa con un colpo di testa di Skriniar su corner. Il forcing nerazzurro viene premiato anche con il raddoppio firmato da uno splendido sinistro a giro di Hakimi che muore sotto l’incrocio. Nel finale però l’Inter non riesce a gestire il vantaggio, si abbassa e lascia l’iniziativa alla Roma che trova il pari con Mancini su colpo di testa. Pareggio giusto, ma che non accontenta nessuno: l’Inter torna a fare i conti con una forma altalenante; la Roma rallenta, ma porta a 4 le gare senza sconfitte e blinda il terzo posto.

RISULTATI SERIE A 17ª GIORNATA

SABATO 9 GENNAIO

Ore 15:00

Benevento-Atalanta 1-4 (30′ Ilicic, 50′ Sau, 69′ Toloi, 71′ Zapata, 86′ Muriel)

Ore 18:00

Genoa-Bologna 2-0 (44′ Zajc, 55′ Destro)

Ore 20:45

Milan-Torino 2-0 (25′ Leao, 36′ Kessiè rigore)

DOMENICA 10 GENNAIO

Ore 12:30

Roma-Inter 2-2 (17′ Pellegrini, 56′ Skriniar, 66′ Hakimi, 86′ Mancini)

Ore 15:00

Parma-Lazio

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

Ore 18:00

Fiorentina-Cagliari

Ore 20:45

Juventus-Sassuolo

LUNEDI’ 11 GENNAIO

ore 20:45

Spezia-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 40 INTER 37 ROMA 34 ATALANTA 31 JUVENTUS 30 SASSUOLO 29 NAPOLI 28 LAZIO 25 VERONA 24 BENEVENTO 21 SAMPDORIA 20 BOLOGNA 17 UDINESE 16 FIORENTINA 15 CAGLIARI 14 SPEZIA 14 GENOA 14 TORINO 12 PARMA 12 CROTONE 9

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 14 reti Lukaku (Inter) 12 reti Immobile (Lazio) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 10 reti Muriel (Atalanta) 10 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Mkhitaryan (Roma) 8 reti Nzola (Spezia) 8 reti Berardi (Sassuolo) 7 reti D. Zapata (Atalanta ) 7 Reti Lozano (Napoli) 7 reti Veretout (Roma) 7 reti Dzeko (Roma) 7 reti Quagliarella (Sampdoria) 7 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (18ª GIORNATA)

VENERDI’ 15 GENNAIO

Ore 20:45

Lazio-Roma

SABATO 16 GENNAIO

Ore 15:00

Bologna-Verona

Ore 18:00

Torino-Spezia

ORE 20:45

Sampdoria-Udinese

DOMENICA 17 GENNAIO

Ore 12:30

Napoli-Fiorentina

Ore15:00

Crotone-Benevento

Sassuolo-Parma

Ore 18:00

Atalanta-Genoa

Ore 20:45

Inter-Juventus

LUNEDI’ 18 GENNAIO

Ore 20:45

Cagliari-Milan