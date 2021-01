Rocco Commisso è il vero 10 della Fiorentina: colpi di tacco e sfottò, il VIDEO dei palleggi con Vlahovic diventa virale

21 Gennaio 2021 16:52

Rocco Commisso si diverte a palleggiare insieme a Dusan Vlahovic: fra un colpo di tacco e una presa in giro, il filmato diventa virale

Rocco Commisso è sicuramente uno dei presidenti più vulcanici della Serie A. Il patron della Fiorentina, di chiare origini calabresi, ha conquistato subito tutti con la sua simpatia e il suo modo di parlare mescolando calabrese, italiano e americano in una lingua tutta nuova ma ugualmente comprensibile ed efficace. Commisso però, da uomo di calcio che si rispetti, ha deciso anche di scendere in campo! Nelle ultime ore è diventato virale sui social il video che lo ritrae mentre palleggia insieme all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic mettendo in mostra colpi di tacco, colpi di testa e qualche sfottò all’indirizzo del calciatore ai cui dice “adesso basta però, che sennò di stanchi!“.