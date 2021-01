Graziano Rizzo scrive al sindaco di Messina: “Cateno, ritira le dimissioni, tutti ti amano”

15 Gennaio 2021 23:34

Rizzo: “con grande dispiacere ho avuto modo di apprendere la notizia delle dimissioni del Sindaco di Messina Cateno De Luca”

“Con grande dispiacere ho avuto modo di apprendere la notizia delle dimissioni del Sindaco di Messina Cateno De Luca. Una triste notizia per tutti coloro che lo hanno conosciuto e sostenuto nelle numerose e difficili battaglie che ha portato avanti! Cateno, non solo è un amico, è un importante uomo delle istituzioni che ama Messina e la Sicilia intera, ma il suo carattere determinato, onesto ed altruista lo ha portato a scontrarsi con vari personaggi delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Ricordiamo, per esempio, la contesa fra Cateno De Luca e il ministro dell’interno Luciana Lamorgese, alla quale il 09/04/2020 avevo chiesto di ritirare la denuncia sporta verso il sindaco di Messina per aver commesso il reato di Vilipendio. Oggi, invece, chiedo all’amico Cateno De Luca di ritirare le proprie dimissioni”. E’ quanto afferma il giovane nicosiano Graziano Rizzo, studente presso l’Università di Messina e attivo in politica da molti anni, il quale conclude rivolgendosi direttamente al Sindaco di Messina: “Cateno hai fatto tanto per la Sicilia, e per Messina in particolare, ma dimettendoti farai del male non solo ai messinesi ma a tutti i siciliani che ti sostengono e ti amano!”