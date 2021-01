Ritorno fra i banchi di scuola in Sicilia, Floridia (M5S): “finalmente anche la Giunta Musumeci conferma quanto sostiene da mesi la Ministra Azzolina”

20 Gennaio 2021 18:49

Floridia (M5S): “apprendo con soddisfazione che, finalmente, anche la Giunta Regionale guidata dal Governatore Musumeci ha confermato quanto sostiene la ministra Azzolina da diversi mesi, cioè che le scuole sono un luogo sicuro”

“Apprendo con soddisfazione che, finalmente, anche la Giunta Regionale guidata dal Governatore Musumeci ha confermato quanto sostiene la ministra Azzolina da diversi mesi, cioè che le scuole sono un luogo sicuro. Infatti, l’Assessore regionale Roberto La Galla, in audizione oggi in Commissione Cultura dell’Ars sul tema della riapertura delle classi in Sicilia (fino alla prima media), ha sostanzialmente ripetuto quanto diciamo da mesi e cioè che, anche se si è in zona rossa, con il rispetto dei protocolli di sicurezza e delle regole previste dal Comitato tecnico scientifico, il rischio di contagio è ridotto al minimo. Queste affermazioni sono suggellate soprattutto dai dati diffusi in questi mesi dall’Ufficio scolastico della nostra regione, che hanno sempre evidenziato un tasso di contagio da Covid 19 molto limitato fra alunni, professori e personale scolastico. Numeri che confermano di buonsenso la scelta di far tornare fra i banchi i nostri bambini e ragazzi fino alla prima media. Mi auguro che, non appena la Sicilia non sarà più zona rossa, possano immediatamente rientrare anche gli allievi della seconda, terza media e delle superiori. Per i nostri ragazzi è fondamentale”, così in una nota la senatrice messinese Barbara Floridia (M5S).