Risultati Serie D girone I, 14ª giornata: Acr Messina show, vince 6-0! Sconfitta San Luca: la nuova classifica

31 Gennaio 2021 16:26

Risultati Serie D girone I, 14ª giornata: altro turno “spezzatino” per via dei rinvii causa Covid. Il programma completo con classifica aggiornata e prossimo turno

Acr Messina show! I giallorossi si scatenano e strapazzano il Troina con ben sei reti. E’ questo il risultato più eclatante della 14ª giornata del girone I di Serie D, ancora una volta dimezzata a causa dei numerosi rinvii causa Covid. Sei gol con sei marcatori diversi e vetta solitaria per l’Acr, anche perché l’Acireale non ha giocato e San Luca ed Fc Messina hanno rallentato. Clamorosa sconfitta a Ragusa per i ragazzi di Cozza, mentre i peloritani non sono andati oltre l’1-1 in casa della Gelbison Cilento. Il Rende sbanca Licata e prosegue la sua scalata per uscire fuori dalle zone calde. Di seguito il programma completo di giornata con risultati, classifica aggiornata e prossimo turno.

DOMENICA 31 GENNAIO

ore 14:30

ACR Messina-Troina 6-0

Gelbison Cilento-FC Messina 1-1

Licata-Rende 1-2

Marina di Ragusa-San Luca 2-1

S. Agata-Santa Maria Cilento 1-0

POSTICIPATE

Acireale-Roccella

Biancavilla-Dattilo

Cittanovese-Paternò

Rotonda-Castrovillari

CLASSIFICA

ACR MESSINA 28 ACIREALE 23 SAN LUCA 21 FC MESSINA 21 GELBISON 21 LICATA 18 SANTA MARIA 18 PATERNO’ 18 CITTANOVESE 16 DATTILO 16 BIANCAVILLA 15 CASTROVILLARI 15 ROTONDA 15 TROINA 13 S.AGATA 13 RENDE 11 ROCCELLA 10 RAGUSA 10

PROSSIMO TURNO (15ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO

ore 14:30

ACR Messina-Licata

Castrovillari-FC Messina

Dattilo-Acireale

Paternò-Rotonda

Rende-S. Agata

Roccella-Gelbison Cilento

San Luca-Cittanovese

Santa Maria Cilento-Biancavilla

Troina-Marina di Ragusa