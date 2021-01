Risultati Serie D girone I, 11ª giornata: sconfitta interna per l’Fc Messina, buona la prima di Nocera a Cittanova. Classifica e prossimo turno

10 Gennaio 2021 16:39

Risultati Serie D girone I, 11ª giornata: tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale di quarta serie

Di nuovo in campo la Serie D a qualche giorno dalla ripresa in seguito alla pausa per le festività natalizie. Nel girone I, tonfo interno per l’Fc Messina contro il Rotonda. L’Acr, invece, raggiunge il pari nel finale in casa del Santa Maria Cilento. Si rilancia la Cittanovese: buona la prima di Nocera, vittoria giallorossa per 0-2 nel derby reggino a Roccella. Ennesimo stop per il Rende, sconfitto a Troina. Di seguito il programma completo con i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

DOMENICA 10 GENNAIO

ore 14:30

FC Messina-Rotonda 0-1

Gelbison Cilento-Licata 1-1

Paternò-Biancavilla 1-1

Roccella-Cittanovese 0-2

San Luca-S. Agata 2-1

Santa Maria Cilento-ACR Messina 1-1

Troina-Rende 2-0

POSTICIPATE

Castrovillari-Acireale

Dattilo-Marina di Ragusa

CLASSIFICA

ACR MESSINA 22 SAN LUCA 21 ACIREALE 20 FC MESSINA 20 SANTA MARIA 17 LICATA 17 GELBISON 17 CITTANOVESE 16 ROTONDA 15 BIANCAVILLA 15 PATERNO’ 14 DATTILO 13 CASTROVILLARI 12 ROCCELLA 10 S.AGATA 9 TROINA 8 RAGUSA 5 RENDE 2

PROSSIMO TURNO (12ª GIORNATA)

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 14:30

ACR Messina-San Luca

Acireale-FC Messina

Biancavilla-Roccella

Cittanovese-Castrovillari

Licata-Troina

Marina di Ragusa-Paternò

Rende-Santa Maria Cilento

Rotonda-Gelbison Cilento

S. Agata-Dattilo