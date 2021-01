Risultati Serie D girone I: Fc e Acr Messina vincono e comandano, altro tonfo Cittanovese, Roccella corsaro. Classifica e prossimo turno

6 Gennaio 2021 16:37

Risultati Serie D girone I, 10ª giornata: tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale di quarta serie

Risultati Serie D girone I: torna in campo la quarta serie nazionale dopo la pausa delle festività natalizie. Comandano le due Messina, che vincono e volano in vetta: l’Fc sbanca Biancavilla, l’Acr batte nel finale il Paternò. Importante colpaccio esterno del Roccella, che vince in casa del Sant’Agata. Altro clamoroso tonfo per la Cittanovese, che perde 1-5 contro la Gelbison Cilento. Sorte simile per il Rende, che ormai cola a picco: pesante 1-4 al Lorenzon contro il Dattilo. La partita amarcord Mascara-Cozza tra Troina e San Luca finisce 1-1. Di seguito il programma completo con risultati, classifica e prossimo turno.

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

ore 14:30

ACR Messina-Paternò 1-0

Acireale-Rotonda 0-0

Biancavilla-FC Messina 0-1

Cittanovese-Gelbison Cilento 1-5

Licata-Santa Maria Cilento 1-1

Rende-Dattilo 1-4

S. Agata-Roccella 0-1

Troina-San Luca 1-1

POSTICIPATA

Marina di Ragusa-Castrovillari

CLASSIFICA

ACR MESSINA 21 ACIREALE 20 FC MESSINA 20 SAN LUCA 18 SANTA MARIA 16 LICATA 16 GELBISON 16 BIANCAVILLA 14 CITTANOVESE 13 DATTILO 13 PATERNO’ 13 CASTROVILLARI 12 ROTONDA 12 ROCCELLA 10 S.AGATA 9 RAGUSA 5 TROINA 5 RENDE 2

PROSSIMO TURNO (11ª GIORNATA)

DOMENICA 10 GENNAIO

ore 14:30

Castrovillari-Acireale

Dattilo-Marina di Ragusa

FC Messina-Rotonda

Gelbison Cilento-Licata

Paternò-Biancavilla

Roccella-Cittanovese

San Luca-S. Agata

Santa Maria Cilento-ACR Messina

Troina-Rende