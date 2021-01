Risultati Serie C girone C, 21ª giornata: Vibonese out, tris Catania. La nuova classifica: la Ternana allunga in vetta

31 Gennaio 2021 16:54

Risultati Serie C girone C, 21ª giornata: tutti gli aggiornamenti dai campi del raggruppamento meridionale della terza categoria professionistica italiana con classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

Il 21° turno del girone C di Serie C ha fatto registrare un’importante novità in vetta: la Ternana ha battuto la Paganese, allungando in vetta per via della sconfitta del Bari a Teramo. Male la Vibonese, che ha perso 2-0 a Castellamare, mentre il Catanzaro ha riposato. In casa siciliana, pari Palermo a Potenza, mentre il Catania ha rifilato un tris al Monopoli e continua adesso a stazionare in zona playoff. Di seguito il programma completo con risultati, classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno.

SABATO 30 GENNAIO

ore 12:30

Potenza-Palermo 0-0

ore 15:00

Teramo-Bari 2-1

Ternana-Paganese 3-1

Virtus Francavilla-Turris 3-1

ore 17:30

Foggia-Casertana 1-0

DOMENICA 31 GENNAIO

ore 12:30

Juve Stabia-Vibonese 2-0

ore 15:00

Avellino-Viterbese 3-0

Catania-Monopoli 3-1

ore 17:30

Cavese-Bisceglie 3-1

CLASSIFICA

TERNANA 52 BARI 41 AVELLINO 34 CATANIA 33 CATANZARO 32 TERAMO 32 FOGGIA 32 TURRIS 27 PALERMO 26 JUVE STABIA 26 VIRTUS FRANCAVILLA 25 CASERTANA 24 VIBONESE 22 MONOPOLI 20 VITERBESE 19 POTENZA 17 BISCEGLIE 15 PAGANESE 12 CAVESE 12 TRAPANI (ESCLUSO)