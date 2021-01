Risultati Serie C girone C, 19ª giornata: tonfo Palermo e vittoria Catania, pareggia il Catanzaro. Classifica, marcatori e prossimo turno

17 Gennaio 2021 17:24

Risultati Serie C Girone C 2020/2021: tutti gli aggiornamenti dalle gare del 19° turno di campionato, classifica, marcatori e prossimo turno

19ª giornata del girone C di Serie C in campo nel weekend. Dopo il pari della Vibonese di ieri e la vittoria interna di misura dell’Avellino contro la Cavese di ieri, oggi in campo anche Palermo, Catania e Catanzaro. Tonfo interno dei rosanero, che perdono al Barbera contro la Virtus Francavilla. Gli etnei vincono di misura contro il Foggia nel giorno della firma di Joe Tacopina sul contratto preliminare per acquisire il 100% delle quote del club. I calabresi ottengono invece un punto a Monopoli. Alle 17:30 il resto del turno, che vede coinvolte le prime due Ternana e Bari. Di seguito il programma completo con i risultati, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

SABATO 16 GENNAIO

ore 15:00

Turris-Vibonese 1-1

ore 17:30

Avellino-Cavese 1-0

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 12:30

Palermo-Virtus Francavilla 1-2

ore 15:00

Catania-Foggia 2-1

Monopoli-Catanzaro 1-1

ore 17:30

Bisceglie-Bari

Juve Stabia-Ternana

Paganese-Casertana

Viterbese-Teramo

CLASSIFICA

TERNANA 43 BARI 35 AVELLINO 31 CATANIA 30 TERAMO 28 FOGGIA 28 CATANZARO 28 TURRIS 27 PALERMO 24 JUVE STABIA 22 VIRTUS FRANCAVILLA 22 VIBONESE 21 MONOPOLI 17 POTENZA 16 VITERBESE 15 CASERTANA 15 BISCEGLIE 14 PAGANESE 12 CAVESE 8 TRAPANI (ESCLUSO)

CLASSIFICA MARCATORI Cianci (Potenza) 10 reti Partipilo (Ternana) 9 reti Falletti (Ternana) 9 reti Curcio (Foggia) 9 reti Antenucci (Bari) 8 reti Plescia (Vibonese) 8 reti Vantaggiato (Ternana) 7 reti Giannone (Turris) 6 reti Pandolfi (Turris) 6 reti Cuppone (Casertana) 5 reti D’Angelo (Avellino) 5 reti Fella (Avellino) 5 reti Ilari (Teramo) 5 reti Lucca (Palermo) 5 reti Pecorino (Catania) 5 reti Rossi (Viterbese) 5 reti Rocca (Foggia) 5 reti

RECUPERO (11ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO

ore 15:00

Bisceglie-Casertana

PROSSIMO TURNO (20ª GIORNATA)

SABATO 23 GENNAIO

ore 15:00

Monopoli-Juve Stabia

ore 17:30

Catanzaro-Potenza

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 12:30

Palermo-Teramo

ore 15:00

Bari-Virtus Francavilla

Paganese-Catania

Vibonese-Cavese

ore 17:30

Bisceglie-Foggia

Turris-Avellino

Viterbese-Ternana