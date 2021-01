Risultati Serie C girone C, 18ª giornata: flop Catania, Catanzaro fermato dalla nebbia. Classifica aggiornata, marcatori, prossimo turno

10 Gennaio 2021 17:28

Risultati Serie C Girone C 2020/2021: tutti gli aggiornamenti dalle gare del 18° turno di campionato, classifica, marcatori e prossimo turno

E’ scesa in campo nel pomeriggio la Serie C ed ha regalato sorprese. All’ora di pranzo sorpresa Catania, che cade con la Casertana. Alle 15.00 invece non va oltre il pareggio il Bari, così come la Vibonese impatta col Bisceglie. Interrotta ad inizio ripresa la gara Catanzaro-Viterbese, la nebbia ha reso impossibile il proseguimento della sfida. Chiudono la 18ª giornata Ternana-Monopoli eFoggia-Juve Stabia. Di seguito la classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno.

SABATO 9 GENNAIO

ore 14:30

Cavese-Palermo 0-1

ore 17:30

Teramo-Avellino 1-1

DOMENICA 10 GENNAIO

ore 12:30

Casertana-Catania 3-2

ore 15:00

Bari-Turris 1-1

Catanzaro-Viterbese interrotta

Potenza-Paganese 1-0

Vibonese-Bisceglie 1-1

ore 17:30

Ternana-Monopoli

LUNEDI’ 11 GENNAIO

ore 21:00

Foggia-Juve Stabia

CLASSIFICA

TERNANA 40 BARI 35 AVELLINO 28 TERAMO 28 FOGGIA 27 CATANZARO 27 CATANIA 27 TURRIS 26 PALERMO 24 JUVE STABIA 22 VIBONESE 20 VIRTUS FRANCAVILLA 19 MONOPOLI 16 POTENZA 16 VITERBESE 15 CASERTANA 15 BISCEGLIE 14 PAGANESE 12 CAVESE 8 TRAPANI (ESCLUSO)

CLASSIFICA MARCATORI Cianci (Potenza) 10 reti Partipilo (Ternana) 9 reti Falletti (Ternana) 9 reti Curcio (Foggia) 9 reti Antenucci (Bari) 8 reti Plescia (Vibonese) 7 reti Giannone (Turris) 6 reti Pandolfi (Turris) 6 reti Vantaggiato (Ternana) 6 reti Cuppone (Casertana) 5 reti D’Angelo (Avellino) 5 reti Fella (Avellino) 5 reti Ilari (Teramo) 5 reti Pecorino (Catania) 5 reti Rossi (Viterbese) 5 reti Rocca (Foggia) 5 reti

PROSSIMO TURNO (19ª GIORNATA)

SABATO 16 GENNAIO

ore 15:00

Turris-Vibonese

ore 17:30

Avellino-Cavese

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 12:30

Palermo-Virtus Francavilla

ore 15:00

Catania-Foggia

Monopoli-Catanzaro

ore 17:30

Bisceglie-Bari

Juve Stabia-Ternana

Paganese-Casertana

Viterbese-Teramo