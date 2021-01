Risultati Serie C girone C, 16ª giornata: pari Vibonese e Palermo, il Catania non gioca. La nuova classifica

24 Gennaio 2021 17:08

Risultati Serie C girone C, 16ª giornata: il riepilogo delle sfide di oggi, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno

16ª giornata del girone C di Serie C in campo oggi. Dopo le vittorie di Monopoli e Catanzaro ieri, non vanno oltre il pari interno nella giornata odierna Palermo e Vibonese. 1-1 per entrambe rispettivamente contro Teramo e Cavese. Non gioca invece il Catania: partita rinviata a Pagani per impraticabilità di campo, allagatosi per la troppa pioggia. Solito botta e risposta in vetta: al poker del Bari contro il Francavilla (in ottica Reggina, Montalto resta in panca per tutto il match) risponde la Ternana vittoriosa a Viterbo.

SABATO 23 GENNAIO

ore 15:00

Monopoli-Juve Stabia 4-2

ore 17:30

Catanzaro-Potenza 1-0

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 12:30

Palermo-Teramo 1-1

ore 15:00

Bari-Virtus Francavilla 4-1

Vibonese-Cavese 1-1

Viterbese-Ternana 0-1



ore 17:30

Bisceglie-Foggia

Turris-Avellino

POSTICIPATA

Paganese-Catania

CLASSIFICA

TERNANA 49 BARI 41 CATANZARO 31 AVELLINO 31 CATANIA 30 TERAMO 29 FOGGIA 28 TURRIS 27 PALERMO 25 JUVE STABIA 23 VIRTUS FRANCAVILLA 22 VIBONESE 22 CASERTANA 21 MONOPOLI 20 VITERBESE 18 POTENZA 17 BISCEGLIE 14 PAGANESE 12 CAVESE 9 TRAPANI (ESCLUSO)