Risultati Serie B, 20ª giornata: il Cosenza vince lo scontro diretto e scavalca la Reggina. La nuova classifica

30 Gennaio 2021 15:59

Risultati Serie B, 20ª giornata del campionato 2020/2021 con classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

Cosenza cinico e letale, Ascoli – di nuovo – fortunato. Questi i due risultati più importanti, in ottica Reggina, del pomeriggio relativo alla 20ª giornata di Serie B. Entrambi, purtroppo, non sorridono agli amaranto. I rossoblu vincono lo scontro diretto in rimonta a Chiavari, con il pari e il sorpasso (Gliozzi e Tremolada su rigore) avvenuti in pochissimi minuti, e scavalcano Loiacono e compagni. I bianconeri di Sottil battono il Brescia di Dionigi con un gol nel finale (come contro il gruppo di Baroni), in pieno recupero, e li agganciano. Tris Empoli al Frosinone con allungo in vetta, pari tra Pordenone e Lecce. Di seguito il programma completo con la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

VENERDI 29 GENNAIO

ore 21.00

Vicenza-Venezia 0-0

SABATO 30 GENNAIO

ore 14.00

Ascoli-Brescia 2-1

Empoli-Frosinone 3-1

Entella-Cosenza 1-2

Pordenone-Lecce 1-1

ore 16.00

Pisa-Reggiana

DOMENICA 31 GENNAIO

ore 15.00

Chievo-Pescara

ore 16.00

Spal-Monza

ore 21.00

Cittadella-Cremonese

LUNEDI 1 FEBBRAIO

ore 21.00

Reggina-Salernitana

CLASSIFICA

Empoli 41 Salernitana 34 Monza 34 Cittadella 33 Spal 33 Chievo 32 Lecce 31 Pordenone 29 Venezia 29 Frosinone 27 Pisa 23 Brescia 21 Vicenza 22 Cosenza 20 Cremonese 19 Reggina 18 Reggiana 18 Ascoli 17 Entella 17 Pescara 15

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 11 reti Mancuso (Empoli) 11 reti Diaw (Pordenone) 10 reti Forte (Venezia) 10 reti Mancosu (Lecce) 7 reti La Mantia (Empoli) 7 reti Meggiorini (Vicenza) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Tutino (Salernitana) 6 reti Gargiulo (Cittadella) 6 reti Bajic (Ascoli) 6 reti

RECUPERO (16ª GIORNATA)

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO

ore 14:00

Pisa-Frosinone

PROSSIMO TURNO (21ª GIORNATA)

VENERDI’ 5 FEBBRAIO

ore 21:00

Lecce-Ascoli

SABATO 6 FEBBRAIO

ore 14:00

Brescia-Cittadella

Cosenza-Spal

Cremonese-Pisa

Frosinone-Venezia

Pescara-Reggina

Salernitana-Chievo

ore 16:00

Monza-Empoli

ore 18:00

Pordenone-Vicenza

DOMENICA 7 FEBBRAIO

ore 21:00

Reggiana-Entella