Risultati Serie B: il pari della Reggina non smuove la classifica, impatta anche il Cosenza. Classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

23 Gennaio 2021 16:46

Risultati Serie B, 19ª giornata del campionato 2020/2021: classifica aggiornata dopo la sfida della Reggina a Frosinone, marcatori e prossimo turno

Un buon pareggio per quanto visto in campo, un punto che però non muove la classifica della Reggina. Si è conclusa 1-1 la sfida contro il Frosinone, un risultato che non risolve nulla nei bassi fondi della graduatoria. La Reggiana infatti batte 2-1 il Vicenza e raggiunge i calabresi di mister Baroni a quota 18. Da quelle parti anche il Cosenza, 0-0 col Pordenone. Pareggiano 0-0 Ascoli e Chievo, mentre nelle posizioni di vertice il Cittadella cade 1-0 in casa del Vicenza. Di seguito la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI 19ª GIORNATA

VENERDI’ 22 GENNAIO

ore 21:00

Entella-Pisa 2-1

SABATO 23 GENNAIO

ore 14:00

Ascoli-Chievo 0-0

Cosenza-Pordenone 0-0

Frosinone-Reggina 1-1

Reggiana-Vicenza 2-1

Venezia-Cittadella 1-0

ore 16:00

Salernitana-Pescara 2-0

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 15:00

Lecce-Empoli

ore 21:00

Cremonese-Spal

LUNEDI’ 25 GENNAIO

ore 21:00

Brescia-Monza

CLASSIFICA

Empoli 37 Salernitana 34 Cittadella 33 Spal 32 Monza 31 Lecce 29 Chievo 29 Pordenone 28 Venezia 28 Frosinone 27 Pisa 23 Brescia 21 Vicenza 21 Cremonese 18 Reggina 18 Reggiana 18 Cosenza 17 Entella 17 Pescara 15 Ascoli 14

CLASSIFICA MARCATORI

Diaw (Pordenone) 11 reti Coda (Lecce) 10 reti Mancuso (Empoli) 10 reti Forte (Venezia) 10 reti Mancosu (Lecce) 6 reti Meggiorini (Vicenza) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Tutino (Salernitana) 6 reti Gargiulo (Cittadella) 6 reti La Mantia (Empoli) 6 reti Bajic (Ascoli) 6 reti

PROSSIMO TURNO (20ª GIORNATA)

VENERDI 29 GENNAIO

ore 21.00

Vicenza-Venezia

SABATO 30 GENNAIO

ore 14.00

Ascoli-Brescia

Empoli-Frosinone

Entella-Cosenza

Pordenone-Lecce

ore 16.00

Pisa-Reggiana

DOMENICA 31 GENNAIO

ore 15.00

Chievo-Pescara

ore 16.00

Spal-Monza

ore 21.00

Cittadella-Cremonese

LUNEDI 1 FEBBRAIO

ore 21.00

Reggina-Salernitana