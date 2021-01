Risultati Serie A 15ª giornata: manita Atalanta, poker Napoli, Roma ok. Classifica aggiornata e marcatori

3 Gennaio 2021 16:59

Risultati Serie A 15ª giornata, larghe vittorie per Atalanta e Napoli, bene la Roma, si ferma la Lazio: la classifica aggiornata e i marcatori

Risultati Serie A, pioggia di gol in un pomeriggio dal sapore old school. Nella prima giornata del 2021, la 15ª del campionato di Serie A, gran parte delle gare si giocano alle 15:00 come ai vecchi tempi e le emozioni non mancano. Dopo il 6-2 dell’Inter sul Crotone, arrivano la manita dell’Atalanta e il poker del Napoli: i bergamaschi travolgono 5-1 il Sassuolo nel segno di Duvan Zapata, i partenopei battono 1-4 il Cagliari con un super Zielinski autore di una doppietta. In alta classifica vince anche la Roma: 3 punti d’oro ottenuti contro la Sampdoria grazie al gol nel finale di Dzeko. Si ferma invece la Lazio che non va oltre l’1-1 contro il Genoa. In bassa classifica pareggio a reti bianche fra Fiorentina e Bologna, mentre il Torino batte 0-3 il Parma e aggancia lo Spezia sconfitto 0-1 dal Verona.

RISULTATI SERIE A 15ª GIORNATA

DOMENICA 3 GENNAIO 2021

ORE 12:30

Inter-Cagliari 6-2 (12′ Zanellato, 20′ Martinez, 31′ Marrone autogol, 36′ Golemic, 57′ Martinez, 64′ Lukaku, 78′ Martinez, 88’Hakimi)

ORE 15:00

Atalanta-Sassuolo 5-1 (11′, 49′ Zapata, 57′ Gosens, 68′ Muriel, 75′ Chiriches)

Cagliari-Napoli 1-4 (25′ 62′ Zielinski, 60′ Joao Pedro, 74′ Lozano, 86′ Insigne rig.)

Fiorentina-Bologna 0-0

Genoa-Lazio 1-1 (15′ Immobile rig., 58′ Destro)

Parma-Torino 0-3 (8′ Singo, 88′ Izzo, 90’+5 Gojak)

Roma-Sampdoria 1-0 (72′ Dzeko)

Spezia-Verona 0-1 (75′ Zaccagni)

ORE 18:00

Benevento-Milan

ORE 20:45

Juventus-Udinese

CLASSIFICA

INTER 36 MILAN 34

ROMA 30

NAPOLI 28 SASSUOLO 26 ATALANTA 25 JUVENTUS 24 VERONA 23 LAZIO 22 BENEVENTO 18 SAMPDORIA 17 BOLOGNA 16 UDINESE 15 FIORENTINA 15 CAGLIARI 14 PARMA 12 TORINO 11 SPEZIA 11 GENOA 11 CROTONE 9



CLASSIFICA MARCATORI

Lukaku (Inter) 12 reti Ronaldo (Juventus) 12 reti Immobile (Lazio) 10 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Joao Pedro (Cagliari) 9 reti Muriel (Atalanta) 8 reti Mkhitaryan (Roma) 7 reti Berardi (Sassuolo) 7 reti Lozano (Napoli) 7 reti Nzola (Spezia) 7 reti Veretout (Roma) 7 reti Dzeko (Roma) 7 reti Quagliarella (Sampdoria) 7 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (16ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

ORE 12:30

Cagliari-Benevento

ORE 15:00

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

ORE 18:00

Napoli-Spezia

ORE 20:45

Milan-Juventus