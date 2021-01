Ripristinata la pagina Facebook di Osho: “era stata oscurata per errore”

19 Gennaio 2021 16:59

Il social ha spiegato dopo qualche ora le ragioni della decisione: ecco la reazione del vignettista Federico Palmaroli

La pagina Facebook ‘Le più belle frasi di Osho’ è stata ripristinata. Questa mattina avevamo pubblicato la notizia del ban di una delle pagine satiriche italiane più conosciute sul web, che fa contare oltre un milione di fan. “Abbiamo rimosso questa Pagina dopo aver ricevuto una segnalazione di violazione della proprietà intellettuale. La Pagina è stata rimossa per errore ed è stata ripristinata”, ha spiegato un portavoce della piattaforma social. Non si è trattato quindi di una censura, come inizialmente poteva sembrare, visto che Federico Palmaroli non stava facendo mancare la sua ironia pungente anche in questi giorni in tiene banco la crisi di Governo. “Più che altro è stato un discorso di trademark – dichiara all’AGI Palmaroli – per questo marchio di Osho, che ormai da me viene utilizzato senza neanche più legami con la sua figura, anche se anche allora era satira, quindi opinabile, è diventato un nomignolo, un soprannome che non ha più nulla a che vedere, loro hanno ricevuto una segnalazione, hanno chiuso la pagina ma è stato un errore di valutazione”.

“Normale che io ci ho pensato e capisco quelli che hanno pensato alla censura considerato il precedente di Trump (con le dovute proporzioni), però nel mio caso non è stato quello, perché avrebbero dovuto? Non avrebbe avuto senso in realtà”. Inoltre, alla ripresa delle attività della pagina, Palmaroli con un post ci ha tenuto a ringraziare tutti i propri follower: “Siete la mia artiglieria”.