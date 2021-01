Rifiuti a Reggio Calabria, Sasha Sorgonà: “ritorno ai cassonetti unica soluzione. Meglio tardi che mai”

11 Gennaio 2021 18:28

Rifiuti a Reggio Calabria, Sasha Sorgonà: “la nuova progettualità prevederà sia la raccolta “porta a porta”, sia il sistema misto con cassonetti su strada per la raccolta differenziata con l’aggiunta di circa 15 ecostazioni sparse per la città”

“Come spiegato nei giorni scorsi dall’assessore comunale all’ambiente Paolo Brunetti, a Reggio Calabria cambierà il sistema della raccolta dei rifiuti. La nuova progettualità prevederà sia la raccolta “porta a porta”, sia il sistema misto con cassonetti su strada per la raccolta differenziata con l’aggiunta di circa 15 ecostazioni sparse per la città. Il Comitato di Spinoza accoglie con soddisfazione quanto deciso dall’amministrazione comunale, allo stesso tempo però non possiamo che evidenziare il ritardo che ha portato alla scelta di questo tipo di soluzione”. Sasha Sorgonà, ideatore di Spinoza, ricorda le numerose pubbliche richieste di intervento nei confronti dell’amministrazione comunale. “L’attuale sistema di raccolta si è rivelato fallimentare. Credo ci sia la necessità di ripensare dalle fondamenta al tema dei rifiuti, non partendo dall’ultimo passaggio, ovvero la raccolta, ma dalla base.