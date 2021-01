Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: “situazione insostenibile in Via Strada Ferrata, da agosto non viene raccolta la spazzatura” [FOTO]

4 Gennaio 2021 14:21

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: “situazione insostenibile in Via Strada Ferrata, da agosto non viene raccolta la spazzatura e gatti e topi hanno trovato il loro habitat”

Prosegue senza sosta l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Un cittadino indignato scrive alla nostra redazione: “non so più a chi rivolgermi per la situazione insostenibile riguardante la spazzatura in Via Strada Ferrata 3 San Gregorio Reggio Calabria. Dopo svariati appelli purtroppo ad oggi il problema non si è risolto. La cosa più grave è che dalla parte di sopra del ponte la raccolta avviene quasi regolarmente. Avevo spiegato che mia figlia è una tipa allergica e che sono costretto spesso a darle antistaminici per gli odori nauseabondi. Da agosto non viene raccolta e gatti e topi hanno trovato il loro habitat. Hanno fatto anche un servizio a Rai 3 Calabria ma non è cambiato nulla. Mi chiedo solo cosa deve fare un cittadino per avere un proprio diritto e mantenere un pò di decoro dove abitano famiglie con bambini piccoli. Spero che le autorità competenti provvedano urgentemente a risolvere il gravissimo problema”, conclude.