Il commosso ricordo di Gigi Miseferi a Giacomo Battaglia: “oggi è il tuo compleanno, il mio pensiero non ti abbandonerà mai”

27 Gennaio 2021 10:13

Attraverso un commovente post social, Gigi Miseferi ha omaggiato la memoria del collega e amico Giacomo Battaglia nel giorno del suo 56° compleanno

Si è svegliato di buon mattino Gigi Miseferi quest’oggi, in un giorno che per lui non è ‘uno dei tanti’. Un post pubblicato alle 06:28 nel suo profilo Facebook ne spiega il perchè. Quest’oggi il collega di una vita, nonchè amico fraterno Giacomo Battaglia avrebbe compiuto 56 anni. Fra le righe pubblicate da Miseferi, si legge quanto ancora il dolore per la scomparsa dell’amico sia ancora molto forte. Il comico reggino racconta la propia ‘illusione’ nel tentativo di convincersi del fatto che se oggi i due non potranno festeggiare di persona è solo a causa della pandemia di Coronavirus che lo impedisce. Scorrendo rigo dopo rigo però, l’illusione lascia spazio alla realtà: Giacomo Battaglia non c’è più da quasi 2 anni, da quando un ictus se lo è portato via da questa terra, ma non dal cuore del suo più grande amico. Gigi Miseferi infatti gli starà sempre vicino, costantemente, con il pensiero.