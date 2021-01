Resoconto della conferenza sul tema “Sport ed impianti sportivi a Reggio Calabria” [VIDEO]

22 Gennaio 2021 09:12

Continua la programmazione in remoto del Circolo Culturale “L’Agorà” con una conversazione sul tema “Sport ed impianti sportivi a Reggio Calabria”. Ospite del sodalizio organizzatore è stato Guido Castellani, dirigente del C.A.S. (centro avviamento allo sport) , che, in qualità di relatore, ha trattato l’argomento sull’impiantistica sportiva in città. È stato un excursus sullo stato di tale strutture e del loro stato di salute, alcune delle quali riversano in stato di abbandono. La lente di ingrandimento si è concentrata anche sul fatto che la città di Reggio Calabria risulta priva di parchi sportivi multifunzionali che permetterebbero sia alle piccole società sportive, ma anche alle famiglie in condizioni di svantaggio economico, di non incidere, con la presenza e l’utilizzo di tali strutture, nella loro già provata economia. Nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione è disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, dal prossimo 22 gennaio.