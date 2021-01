Elezioni Regionali Calabria, De Magistris verso la candidatura: “entro 10-15 giorni decido”

5 Gennaio 2021 18:10

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sta valutando la candidatura alla presidenza della Regione Calabria e scioglierà la riserve “entro 10-15 giorni”. Il primo cittadino, ai microfoni della trasmissione Tagadà, sottolinea che “se dovessi decidere per il sì lo farei fuori dagli schemi della politica tradizionale. Sarebbe una scelta d’amore per quella terra, con la quale ho un legame fortissimo, ma difficile sul piano personale”. “Sono colpito dalle richieste e dalla sollecitazioni che mi arrivano da tanti cittadini calabresi, non dalle forze politiche. Anche se a me le sfide difficili piacciono“. “Il Pd non mi vuole? E’ un elemento in più per pensarci”, conclude l’ex magistrato.