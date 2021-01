Elezioni Regionali Calabria, il Movimento per la Rinascita del PCI: “soddisfatti della candidatura di De Magistris”

19 Gennaio 2021 13:55

“Oggi è una bella giornata per i calabresi e per la Calabria. Il Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l’Unità dei Comunisti prende atto con soddisfazione della decisione assunta da Luigi De Magistris di candidarsi a Presidente della Regione Calabria alle elezioni regionali previste per il prossimo 11 aprile 2021. La decisione di De Magistris viene incontro alla richiesta di una sua candidatura alla Presidenza venuta da tante parti della Calabria e raccoglie le forti spinte che provengono dal popolo calabrese che rivendica finalmente una svolta vera e profonda nel modo di governare la regione“. E’ quanto scrive in una nota il movimento per la rinascita del PCI e l’unità dei comunisti. “I calabresi non ne possono più di illegalità, ‘ndrangheta, assenza di giustizia sociale, e mancanza dei diritti fondamentali dal lavoro alla salute che dovrebbero essere costituzionalmente garantiti. E’ ora di voltare pagina radicalmente. La candidatura di Luigi De Magistris offre una grande occasione ai calabresi puliti e onesti che credono ancora nella possibilità di una rinascita e di una liberazione della nostra terra. Per questo non bisogna sprecare l’opportunità che abbiamo davanti. I Comunisti calabresi saranno con Luigi De Magistris e daranno il loro pieno contributo nella campagna elettorale, affinchè il progetto per la costruzione di una nuova Calabria libera, giusta, progredita e sviluppata possa riscuotere il successo che merita. Insieme a noi ci saranno i calabresi che non hanno chinato la testa e che sono la stragrande maggioranza di un popolo che esprime un’istanza profonda di riscatto, di progresso, di uguaglianza e di meridionalismo”, conclude la nota.