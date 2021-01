18 Gennaio 2021 21:52

Elezioni Regionali Calabria, il Movimento per l’Equità Territoriale pronto a sostenere De Magistris: “è stato il solco che ha permesso a Gratteri di costruire il percorso che porterà la nostra regione alla riEvoluzione”

“Il Movimento per l’Equità Territoriale pronto a sostenere il sindaco di Napoli alle elezioni regionali in Calaria. Il lavoro fatto dall’ex magistrato Luigi De Magistris in Calabria è stato il solco che ha permesso a Grattieri di costruire il percorso che porterà la Calabria alla riEvoluzione”. E’ quanto afferma Massimo Mastruzzo, Direttivo nazionale M24A-ET- Movimento per l’Equità Territoriale. “La possibilità che potere politico si aggiunga a quello giudiziario è un’opportunità che Il M24A-ET, Movimento per l’Equità Territoriale, insieme alla declinazione regionale del proprio Piano di Rilancio e Resilienza del Mezzogiorno e delle aree interne d’Italia, vuole offrire ai cittadini calabresi”, conclude.