2 Gennaio 2021 20:34

Elezioni Regionali, De Magistris: “la candidatura in Calabria mi affascina, ci penserò ma attualmente non c’è nulla di concreto”

Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, interviene sull’eventualità di una sua candidatura alle elezioni regionali in Calabria: “mi crea inquietudine e gioia la mia eventuale candidatura – ha sottolineato-. Adesso non c’è nulla di concreto ma io continuerò a fare politica come mi piace, quindi, qualsiasi ragionamento anche in Calabria deve essere fatto con credibilità e coerenza. Mi affascina. Ci penserò perché è una terra che amo”.