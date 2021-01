Reggio Calabria, domenica in zona arancione: Gelato Cesare aperto no stop fino alle 22 [FOTO]

10 Gennaio 2021 11:52

I clienti potranno acquistare i prodotti in modalità d’asporto (fino alle 22) e a domicilio senza orario

Non sarà la zona arancione a fermare la voglia di golosità dei cittadini di Reggio Calabria. Anche oggi Gelato Cesare è aperto per accogliere la propria clientela: “per spostamenti all’interno del comune non serve l’autocertificazione, vi aspettiamo no stop con i nostri golosissimi gusti fino alle ore 22,00”, ricorda sui social Davide Destefano. Dalla new entry cheesecake, ai ricercatissimi pesti di nocciole e pistacchio, passando per tutti i buonissimi gusti del ricco banco di gelati offerto dal chioschetto verde più famoso d’Italia. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, alle attività è consentita la vendita solo con asporto (fino alle 22) e a domicilio senza orario. Quindi perché non approfittarne per assaggiare qualche novità e togliersi una sfizio per la gioia del proprio palato?