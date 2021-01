Reggio Calabria: volontari puliscono per la seconda volta il Parco Lineare Sud [FOTO]

31 Gennaio 2021 12:47

Reggio Calabria, i volontari si sono riuniti per la seconda volta in due settimane al Parco Lineare Sud

Ieri mattina decine di volontari si sono riuniti per la seconda volta in due settimane al Parco Lineare Sud: questa volta l’intervento ha riguardato la zona della “Capannina” e anche in questa occasione, come già avvenuto il 16 Gennaio, sono state raccolte quintali di rifiuti di ogni tipo: flaconi, bottiglie, lenze, reti metalliche, piatti ma anche tanti ingombranti come tavoli, sedie e addirittura scaldabagni.

Il vento gelido non ha placato la voglia di fare del bene all’ambiente e alla città e di lanciare un messaggio di sensibilizzazione. L’evento, organizzato tramite i social da un tamtam di condivisioni e dalle associazioni PlasticFree e DifferenziamociDifferenziando, chiude gli appuntamenti previsti al PLS.

I volontari non si fermeranno tuttavia qui: è infatti prevista la calendarizzazione di numerosi interventi che interesseranno il litorale Reggino, da Bocale a Gallico, in condivisione con il Comune di Reggio Calabria ed AVR.