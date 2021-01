Reggio Calabria, sporcizia in pieno centro. La segnalazione di un cittadino: “via Giudecca in totale abbandono e non capisco il motivo” [FOTO]

9 Gennaio 2021 13:16

Un cittadino non si dà pace, è deluso nell’assistere a questa situazione di degrado: “immagini che tristemente rappresentano la nostra bellissima ma anestetizzata città”

C’è tanta delusione nelle parole di un cittadino di Reggio Calabria, che questa mattina ha inviato una segnalazione ai nostri canali per raccontare la situazione di degrado in cui versa la centralissima via Giudecca. La discesa della Chiesa di Sant’Agostino, che porta alla Fontana “La Luminosa” del Lungomare Falcomatà, in tempi normali zona frequentata dai turisti, è oggi in uno stato di sporcizia e abbandono. Marciapiedi e strada in condizioni terribili, mentre la monumentale opera sembra essere dimenticata da chi dovrebbe occuparsi della manutenzione. Ecco la lettera rivolta a StrettoWeb e riportata in maniera integrale, mentre in alto le FOTO a corredo dell’articolo.

“Spett. redazione, segnalo una delle tante situazioni di abbandono che tristemente rappresentano la nostra bellissima ma anestetizzata città. Scrivo anestetizzata perché non si capisce come possa essere lasciata in questo degrado. Le foto immortalano una delle tante piazze abbandonate, siamo in via Giudecca, inizio tapirulan (che fra l’altro la parte Iniziale é sempre chiusa ) , come si evince dalle foto, sporcizia, abbandono e aggiungo mali odori la fanno da padrone, anche la meravigliosa fontana adiacente è messa veramente male. Così come la targa commemorativa è sbiadita. unici sostantivi :tristezza e sconforto. Distinti saluti Ernesto PER Reggio”.