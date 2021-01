Reggio Calabria: topi e spazzatura alle spalle del Terminal Botteghelle [VIDEO]

13 Gennaio 2021 17:39

Un’area di transito totalmente abbandonata: a meno di 100mt inoltre c’è l’ingresso del Palazzetto Botteghelle, oltre alla scuola media Alvaro-Gebbione

Degrado e sporcizia in un quartiere molto abitato della zona sud di Reggio Calabria. La stradina che collega il Terminal Botteghelle al parco giochi per bambini, area di passaggio per i pedoni che provengono dal Viale Calabria verso l’area mercantile e viceversa, è ormai invasa da topi e sacchi di spazzatura. La situazione rappresenta un pericolo per i cittadini che si trovano a passare da quelle parti. E sono tanti: a meno di 100mt inoltre c’è l’ingresso del Palazzetto Botteghelle, oltre alla scuola media Alvaro-Gebbione. Servirebbe un intervento urgente per mettere in sicurezza visto il pericolo igienico-sanitario.