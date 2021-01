31 Gennaio 2021 21:04

Reggio Calabria: sventato furto di rame da alcune cappelle funerarie del Cimitero di Condera. Dopo gli accertamenti rituali e l’ispezione dei luoghi, il provento del tentativo di furto veniva affidato al custode del Camposanto

Una pattuglia del P.I.I.S. della Polizia Locale di Reggio Calabria, nella tarda serata di venerdì è intervenuta presso il Cimitero di Condera a seguito di una segnalazione di furto in corso. Durante la perlustrazione dell’area interna veniva rinvenuta copiosa refurtiva consistente in pluviali e discendenti in rame asportate da alcune cappelle funerarie. Refurtiva che a causa dell’intervento tempestivi degli agenti i malintenzionati, dileguatisi, non sono riusciti ad asportare. Dopo gli accertamenti rituali e l’ispezione dei luoghi, il provento del tentativo di furto veniva affidato al custode del Camposanto.