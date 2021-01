17 Gennaio 2021 17:22

Reggio Calabria: ancora freddo e maltempo nello Stretto di Messina, domenica tipicamente invernale. Le immagini

Freddo tipicamente invernale al Sud Italia in queste ore con un ulteriore peggioramento in queste ore con una nuova ondata di maltempo. Non è da meno lo Stretto di Messina (a corredo dell’articolo immagini da Reggio Calabria di Renzo Pellicano) dove la giornata di oggi è stata caratterizzata da sprazzi di sole al mattino e poi nel pomeriggio una debole pioggia con temperature tra +7,7°C la minima e +12,1°C la massima.