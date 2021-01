Reggio Calabria: si aggiorna il sistema multe della Polizia Locale, da oggi i trasgressori potranno consultarle direttamente on line

12 Gennaio 2021 20:51

Novità per la Polizia Locale di Reggio Calabria. E’ attivo da oggi infatti il servizio Multe Online, un sistema aggiornato che consente ai trasgressori di controllare direttamente on line i dettagli delle multe ricevute

Importante novità per la Polizia Locale di Reggio Calabria. E’ attivo da oggi infatti il servizio Multe Online, un sistema aggiornato che consente ai trasgressori di controllare direttamente on line i dettagli delle multe ricevute. A darne notizia l’Assessore alla Polizia Locale Paolo Brunetti che insieme al Comandante della Polizia Locale Salvatore Zucco ha comunicato la nuova opzione disponibile per tutti i cittadini. Da oggi quindi le multe ricevute potranno ora essere controllate direttamente on line, un servizio che si pone l’obiettivo di una maggiore trasparenza a tutela dei diritti dei cittadini che potranno sempre conoscere, in maniera semplice ed accessibile,i dettagli delle sanzioni elevate. I trasgressori e gli obbligati in solido, previa immissione delle credenziali indicate sui sommari processi verbali notificati, potranno visionare quindi all’indirizzo https://reggiocalabria.multeonline.it tutta la documentazione, anche fotografica, relativa agli accertamenti effettuati con l’ausilio del Velomatic e dello Street-Control. Il nuovo portale offre inoltre una possibilità in più: è infatti disponibile direttamente on line un modulo da compilare on line per la comunicazione dell’effettivo trasgressore, ai fini della eventuale decurtazione dei punti della patente di guida ove prevista.