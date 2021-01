Reggio Calabria, il sindaco di Locri ricoverato al Gom: “ammalarsi di Covid è devastante”

5 Gennaio 2021 14:58

Giovanni Calabrese l’ha definita come la sua “partita più importante” e si è raccomandato di continuare ad usare le misure di prevenzione al contagio

Si sono complicate le condizioni di salute del Sindaco Giovanni Calabrese. Il primo cittadino di Locri ha contratto a fine dicembre il Covid e nella serata di ieri è stato ricoverato al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria per una polmonite bilaterale. Subito molti concittadini, scossi dall’improvvisa notizia, hanno pubblicato sui social messaggi di vicinanza ed incoraggiamento, così appena è stato possibile Calabrese ha postato un messaggio su Facebook: “Cari Amici, come già sapete, ieri sera sono stato trasferito al Gom di Reggio Calabria. Difficile trovare le parole giuste in questo momento. Dopo un calvario di dieci giorni mi è crollato il mondo addosso. So che mi tocca giocare una difficile partita, la più difficile e importante. Qui sono in ottime mani e mi verrà data la necessaria assistenza sanitaria. Pur in presenza di una polmonite bilaterale la situazione dovrebbe essere sotto controllo. Ringrazio tutti per il sincero affetto che in questo momento è per me di grande aiuto. Vi rinnovo l’appello ad essere prudenti, a fare attenzione e rispettare tutte le disposizioni. Credetemi, ammalarsi di Covid è devastante. Un abbraccio. Giovanni”.