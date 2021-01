Reggio Calabria, il Sindaco di Locri guarito dal Coronavirus: “sono stato dimesso, non dimenticherò mai…”

14 Gennaio 2021 17:46

“Le belle notizie arrivano a sorpresa, da ieri vedevo lo sguardo soddisfatto dei sanitari che mi hanno amorevolmente curato”: così il Sindaco Giovanni Calabrese esulta per essere stato dimesso dal Gom di Reggio Calabria, dove era ricoverato perché positivo al Coronavirus

“E poi all’improvviso… il sogno si trasforma in realtà! Dopo dieci giorni con un piede fuori dal tunnel… si torna a casa! Il viaggio più bello! Il decimo giorno, quello della inaspettata e bellissima svolta. La terapia ospedaliera ha funzionato e si torna a casa per la giusta convalescenza. Ciao amici operatori del Gom e del Reparto Malattie Infettive, non dimenticherò quanto avete fatto per me e quello che vi ho visto fare per tutti noi pazienti covid”, a scriverlo tramite i propri canali social Giovanni Calabrese. Il Sindaco di Locri era stato trasferito al Gom di Reggio Calabria a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Coronavirus.

L’incubo è finalmente terminato e il primo cittadino del comune jonico può finalmente tornare a casa: “le belle notizie arrivano veramente a sorpresa anche se da ieri vedevo lo sguardo soddisfatto dei sanitari che mi hanno amorevolmente curato. L’efficace terapia d’urto alla quale sono stato sottoposto ha avuto un effetto straordinario. Dopo dieci lunghi, difficili e interminabili giorni mi dimettono e completerò la convalescenza a casa. Vi giuro che non mi sembra vero. Sono molto provato da questa esperienza, parecchio stanco, ma profondamente felice ed emozionato per aver avuto la fortuna di poter tornare a casa. Avevo temuto che ciò non accadesse. In questo momento una sola parola: grazie di cuore. Nei prossimi giorni Vi racconterò il significato e l’importanza di questa non bella e toccante pagina della mia vita. Ora, intanto, si torna a casa. Un abbraccio”.