Reggio Calabria: scuole senza riscaldamenti, l’indignazione del consigliere De Biasi

20 Gennaio 2021 17:34

“Il pensiero che decine di nostri bambini debbano andare a scuola portandosi da casa coperte, o comunque il necessario per scaldarsi, crea indignazione e dovrebbe mortificare, in primis, la maggioranza che amministra ormai da tempo la nostra città”. E’ quanto scrive in una nota Giuseppe De Biasi, Consigliere Comunale di Reggio Calabria. “È assolutamente vero che l’assessore Scopelliti -prosegue- a fronte delle mie segnalazioni, ha provveduto ad inviare il rifornimento del gas sia al plesso scolastico di Terreti che al plesso di Mosorrofa, ma non è assolutamente accettabile che insieme al rifornimento, relativamente a tale ultimo plesso, non si sia provveduto a verificare il corretto stato ed il regolare funzionamento degli impianti. Impianti che, nel plesso di Mosorrofa, versano in uno stato di totale ed imbarazzante inefficienza, tale da non garantire il riscaldamento delle aule ed il benessere dei nostri piccoli. Non è minimamente accettabile tale condizione, a maggior ragione in un momento in cui il comparto scuola sta affrontando immense difficoltà a causa della pandemia ed a maggior ragione in un quartiere collinare, vicino alla montagna, dove va da sé che il freddo sia ancor più pungente. Non intendiamo attendere oltre, pretendiamo un intervento urgente e risolutivo da parte del sindaco Falcomatà e dell’assessore competente per colmare un disagio che sta causando giusti malumori all’interno della comunità. I bambini non possono più sopportare certe condizioni nè può essere messa a repentaglio la loro salute! I genitori non possono essere lasciati soli in queste delicate battaglie di civiltà e noi saremo al loro fianco in tutte le manifestazioni e le istanze che vorranno portare avanti per risolvere questa incresciosa situazione che, duole dirlo, si ripete ormai da anni! È opportuno ricordare, infatti, che il valore di una società, e ancor di più di una pubblica amministrazione, si misura anche e soprattutto dall’attenzione che riserva ai più piccoli”, conclude.